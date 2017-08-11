Нет отваливающейся штукатурке и выпадающим кирпичам! В Мурманске начался ремонт сталинок

К памятникам архитектуры - бережное отношение. Спустя долгие месяцы согласований и утверждений со множеством инстанций в Мурманске начался капитальный ремонт «сталинок». Его ждали не только жители этих домов, но и все мурманчане, которые уже с опаской гуляли по проспекту Ленина. Подробности у Николая Кочеткова и Сергея Расюка.

Полопавшаяся штукатурка, куски бетона и вываливающиеся кирпичи. Эта картина последние годы стала предметом обсуждения многих мурманчан. По центральному проспекту было просто опасно передвигаться.



«У нас вход и очень часто мы наблюдали, даже страшно было ходить. Вываливаются, каждую весну, мы собираем кирпичики, когда у нас проходят субботники. Очень рады, что наконец-то взялись за исторические дома наши в городе».



Они лишь первые на очереди. Всего в этом году планируют отремонтировать 136 домов, из них 28 имеют статус культурного наследия. В основном, расположены они в центре Мурманска. На проспекте Ленина уже устанавливают строительные леса у домов номер 78, 94 и 95. Сегодня ход работ проверили глава администрации города Андрей Сысоев и директор фонда капитального ремонта Александр Емельянцев.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «С одной стороны мы должны гордиться, что у нас так много домов культурного наследия, которые являются особыми архитектурными объектами, а с дургой стороны те сложности, которые у нас возникли решения были очень непростые».



Долгую подготовку к ремонтам директор фонда капремонта Александр Емельянцев объяснил особым статусом зданий и выбором хороших подрядчиков.



Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Отбирались подрядные организации в реестр добросовестных подрядчиков для того, чтобы исключить из списка участия в конкурсном отборе непорядочных подрядчиков, которые пытались забрать договора подряда, потом уходили с объекта. Это усложняло повторное проведение конкурсного отбора, затягивало сроки ремонтов и естественно, услуга не доходила до собственника».



Капремонтом мурманских «сталинок» занимаются две строительных организации, одна питерская, другой местная.



Свои работы подрядчики начнут с кровли и фасадов, некоторые уже в очень плачевном состоянии. Строителям надо торопиться, ведь неизвестно как поведет себя капризная северная погода.



Все работы подрядчики разделят, до зимы хотят успеть сделать фасады, на каких-то домах кровлю, почти все ремонтные работы перенесут на следующий сезон.