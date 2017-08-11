16+
!17°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Нет отваливающейся штукатурке и выпадающим кирпичам! В Мурманске начался ремонт сталинок

20:0911 августа 2017Просмотров: 44

К памятникам архитектуры - бережное отношение. Спустя долгие месяцы согласований и утверждений со множеством инстанций в Мурманске начался капитальный ремонт «сталинок». Его ждали не только жители этих домов, но и все мурманчане, которые уже с опаской гуляли по проспекту Ленина. Подробности у Николая Кочеткова и Сергея Расюка.

Полопавшаяся штукатурка, куски бетона и вываливающиеся кирпичи. Эта картина последние годы стала предметом обсуждения многих мурманчан. По центральному проспекту было просто опасно передвигаться.

«У нас вход и очень часто мы наблюдали, даже страшно было ходить. Вываливаются, каждую весну, мы собираем кирпичики, когда у нас проходят субботники. Очень рады, что наконец-то взялись за исторические дома наши в городе».

Они лишь первые на очереди. Всего в этом году планируют отремонтировать 136 домов, из них 28 имеют статус культурного наследия. В основном, расположены они в центре Мурманска. На проспекте Ленина уже устанавливают строительные леса у домов номер 78, 94 и 95. Сегодня ход работ проверили глава администрации города Андрей Сысоев и директор фонда капитального ремонта Александр Емельянцев.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «С одной стороны мы должны гордиться, что у нас так много домов культурного наследия, которые являются особыми архитектурными объектами, а с дургой стороны те сложности, которые у нас возникли решения были очень непростые».

Долгую подготовку к ремонтам директор фонда капремонта Александр Емельянцев объяснил особым статусом зданий и выбором хороших подрядчиков.

Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Отбирались подрядные организации в реестр добросовестных подрядчиков для того, чтобы исключить из списка участия в конкурсном отборе непорядочных подрядчиков, которые пытались забрать договора подряда, потом уходили с объекта. Это усложняло повторное проведение конкурсного отбора, затягивало сроки ремонтов и естественно, услуга не доходила до собственника».

Капремонтом мурманских «сталинок» занимаются две строительных организации, одна питерская, другой местная.

Свои работы подрядчики начнут с кровли и фасадов, некоторые уже в очень плачевном состоянии. Строителям надо торопиться, ведь неизвестно как поведет себя капризная северная погода.

Все работы подрядчики разделят, до зимы хотят успеть сделать фасады, на каких-то домах кровлю, почти все ремонтные работы перенесут на следующий сезон.

Реклама
Читайте также
Памяти воинов-строителей. В Мурманске состоялся торжественный митингСегодня утром в Мурманске сгорела еще одна «деревяшка»В Мурманске будут судить наркомана за двойное убийствоМаленькому мурманчанину Арсению нужны деньги на операцию
В это воскресенье в России будет отмечаться праздник людей самой созидательной профессииШкольники из Полярных Зорь приняли участие в Экологическом Детском ФорумеЖитель Мурманской области был наемником на Украине и занимался экстремизмом в интернетеНа Северном флоте состоялось учение по оказанию помощи надводному кораблю, терпящему бедствие в мореРоссийских туристов предупреждают об угрозе для безопасности здоровья в ТурцииМинздрав России продумает варианты защиты врачей в больницах после убийства онколога в Мурманске
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс