«Норникель» по программе «северного завоза» доставляет уголь в труднодоступные поселки крайнего севера

Заполярный транспортный филиал (ЗТФ) «Норникеля» отгрузил более трети запланированного объема угля для доставки топлива в удаленные поселки Таймыра. Жизненно необходимый груз, доставляемый компанией по программе «северного завоза», перевозится в труднодоступные поселки Крайнего Севера речными баржами и морскими судами.

Ежегодный грузооборот компании составляет более 60 тыс. тонн твердого топлива.

«Заполярным транспортным филиалом в поселки Таймыра запланировано отгрузить речным транспортом 48 тыс. тонн угля. На сегодня доставлено порядка 15 тыс. тонн. По плану морскими судами будет отгружено 24 тыс. тонн угля. Из этого объема уже 7 тыс. тонн доставлено», – сказал заместитель директора ЗТФ по производству Андрей Трунов.

Он также отметил, что поставка угля в удаленные поселки Таймыра является одним из приоритетных направлений транспортно-логистического комплекса компании и неотъемлемой частью социально-ответственной политики «Норникеля». Уголь – основной энергоноситель, крайне необходимый для деревень, поселков и индивидуальных хозяйств в северных населенных пунктах нашей страны.

Доставка угля речными судами завершится в середине сентября. Кроме того, до конца лета силами Заполярного транспортного филиала в поселок Хатанга будет доставлено 3 тыс. тонны различных грузов.

Напомним, «Норникель» - основной участник программы «северного завоза» в Арктическом регионе страны. Флот компании ежегодно доставляет в северные поселки Таймыра уголь, а также строительные материалы, металлоконструкции, технику, контейнеры и необходимое оборудование для жизни коренных малочисленных народов севера (КМНС).