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Памяти воинов-строителей. В Мурманске состоялся торжественный митинг

20:1011 августа 2017Просмотров: 40

Каждое второе воскресение августа в России чествуют работников строительной отрасли. Сегодня, накануне праздника в Мурманске прошел торжественный митинг у памятника воинам-строителям.

Это уже стало доброй традицией собираться в центре Мурманска, чтобы вспомнить тех, строил самый большой город за Полярным кругом с нуля. На митинге выступили с речью ветераны строительной отрасли и первые лица города

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Я уверен, что выражу мнение большинства мурманчан, как коренной мурманчанин, что мы гордимся, и мы счастливы, жить в этом красивом городе, на самом краю земли, который вы построили, возвели эту красоту. И за свой молодой возраст, всего за 100 лет, этот город уже имеет статус героя».

Память воинов-строителей почтили минутой молчания, затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

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