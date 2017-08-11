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Полное видео программы «Новости»

20:0011 августа 2017Просмотров: 48

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 11 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Памяти воинов-строителей. В Мурманске состоялся торжественный митинг.

Нет отваливающейся штукатурке и выпадающим кирпичам! В Мурманске начался ремонт сталинок

Сначала ножом, потом камнем. В Мурманске будут судить мужчину за двойное убийство.

Нужны деньги на дорогую операцию. Как помочь маленькому Арсению обрести слух?

Для них день физкультурника - профессиональный праздник. Выдающиеся мурманские спортсмены и тренеры побывали в гостях у губернатора.

Не кочегары и не плотники. Всё, ради фото с крыши. В Мурманск приехал молодой покоритель высоток из Калининграда.

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