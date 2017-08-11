Прогноз погоды по Мурманской области на 12 августа

Переменная облачность. Местами небольшой, ночью и утром туман. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с, днем на западе области 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +19+24°.
Прогноз погоды на 12 августа по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+11..+13
|
+22..+24
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Умба
|
+9..+11
|
+19..+21
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
+10..+12
|
+20..+22
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Апатиты
|
+11..+13
|
+21..+23
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Кировск
|
+8..+10
|
+20..+22
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Ковдор
|
+9..+11
|
+19..+21
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Мончегорск
|
+11..+13
|
+21..+23
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Ловозеро
|
+10..+12
|
+19..+21
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
+10..+12
|
+21..+23
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
+11..+13
|
+19..+21
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Заполярный
|
+10..+12
|
+19..+21
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Североморск
|
+9..+11
|
+20..+22
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Мурманск
|
+10..+12
|
+20..+22
|
небольшой дождь
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 12 августа
|
Температура воздуха
|
утром +10..+12
|
днем +20..+22
|
вечером +18..+20
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков