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Прогноз погоды по Мурманской области на 12 августа

12:3911 августа 2017Просмотров: 140

Переменная облачность. Местами небольшой, ночью и утром туман. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с, днем на западе области 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +19+24°.

 

Прогноз погоды на 12 августа  по городам области

 

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+11..+13

+22..+24

небольшой дождь

без осадков

Умба

+9..+11

+19..+21

небольшой дождь

без осадков

Полярные Зори

+10..+12

+20..+22

небольшой дождь

без осадков

Апатиты

+11..+13

+21..+23

небольшой дождь

без осадков

Кировск

+8..+10

+20..+22

небольшой дождь

без осадков

Ковдор

+9..+11

+19..+21

небольшой дождь

без осадков

Мончегорск

+11..+13

+21..+23

небольшой дождь

без осадков

Ловозеро

+10..+12

+19..+21

без осадков

без осадков

Оленегорск

+10..+12

+21..+23

без осадков

без осадков

Никель

+11..+13

+19..+21

небольшой дождь

без осадков

Заполярный

+10..+12

+19..+21

небольшой дождь

без осадков

Североморск

+9..+11

+20..+22

небольшой дождь

без осадков

Мурманск

+10..+12

+20..+22

небольшой дождь

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 12 августа

 

Температура воздуха

утром +10..+12

днем +20..+22

вечером +18..+20

Осадки

 без осадков

без осадков

без осадков
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