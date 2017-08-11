Разбойник из Мурманска, ограбивший и убивший двух женщин, предстанет перед судом

Мурманские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Мурманска.
11 августа 2016 года в следственные органы поступили сообщения об обнаружении тел женщин убитых с применением насилия.
Первое сообщение поступило по факту обнаружения тела женщины 1954 года рождения в одной из квартир города.
Второе сообщение – об обнаружении тела женщины с колото-резаными ранениями в торговом павильоне.
Кроме того, в ходе следствия установлено, что злоумышленник после совершения преступлений в первом случае похитил из квартиры потерпевшей ноутбук, мобильный телефон и 15 тысяч рублей, а во втором - деньги в сумме чуть более 2900 рублей.
Благодаря грамотно спланированной работе следователей по подозрению в совершении данных преступлений задержан житель города Мурманска, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый.
По уголовному дело проведено более 20 экспертиз, сообщает пресс-служба следственного комитета.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.