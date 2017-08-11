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Росгвардия Мурманской области объявляет о наборе на военную службу

10:0011 августа 2017Просмотров: 789

Приглашаются желающие проходить военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

Требования к кандидатам: возраст не моложе 18 лет и не старше 40, образование не ниже среднего (полного) общего образования, служба в Вооруженных Силах РФ, отсутствие судимости и уголовного преследования, способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Социальные гарантии военнослужащих, проходящих службу в районах Крайнего Севера:

- получение достойной, стабильной и высокой заработной платы;

- предоставление ежегодного оплачиваемого основного отпуска продолжительностью не менее 52 суток;

- на весь период службы военнослужащий-контрактник обеспечивается обмундированием, разработанным по современным технологиям с учетом специфики военной службы, специально для подразделений Росгвардии;

- участие в обязательном государственном личном страховании;

- возможность получения социальных гарантий в связи с обучением, а также дополнительных социальных гарантии и компенсации;

- предоставление бесплатного медицинского обслуживания в ведомственных лечебных учреждениях;

- в условии кризиса гарантируется стабильная работа и зарплата. 

По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам:

47-66-54, 45-30-06 – отдел кадров Управления Росгвардии по Мурманской области.

 

 

 

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