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Российских туристов предупреждают об угрозе для безопасности здоровья в Турции

16:1511 августа 2017Просмотров: 136

В соответствии с информацией, полученной из Роспотребнадзора, Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности здоровья туристов, находящихся в Турции.

Это связано с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей, в летний сезон 2017 года. 

Роспотребнадзор сделал заключение о возникшей в Турции угрозе безопасности здоровью туристов, не требующей, вместе с тем, срочной эвакуации граждан РФ.

В связи со сложившейся ситуацией на основании статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», турист вправе потребовать изменения (в т.ч. направления или сроков поездки) или расторжения договора о реализации туристского продукта в Турецкую Республику. При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем. 

Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турецкую Республику. 

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