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Сделать маникюр дома или в салоне? Роспотребнадзор дает несколько советов

10:4511 августа 2017Просмотров: 61

Роспотребнадзор напоминает клиентам ногтевых сервисов о необходимости выполнения мастером маникюра и педикюра дезинфекционных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Роспотребнадзор также обращает внимание потребителей, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто. Риски для потребителя значительно возрастают. 

Роспотребнадзор рекомендует потребителям услуг ногтевого сервиса обращать внимание на следующие моменты: 

- чистота помещений и оборудования; 

- стерилизация инструментов для маникюра и педикюра; 

- содержание инструментов в дезинфицирующем растворе; 

- дезинфекции всех инструментов после каждого клиента; 

- использование мастерами одноразовых непромокаемых салфеток; 

- прохождение сотрудниками студии ногтевого сервиса медицинских осмотров. 

Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в студиях ногтевого сервиса, могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по субъектам РФ.

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