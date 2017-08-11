Сделать маникюр дома или в салоне? Роспотребнадзор дает несколько советов

Роспотребнадзор напоминает клиентам ногтевых сервисов о необходимости выполнения мастером маникюра и педикюра дезинфекционных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил.

Роспотребнадзор также обращает внимание потребителей, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто. Риски для потребителя значительно возрастают.

Роспотребнадзор рекомендует потребителям услуг ногтевого сервиса обращать внимание на следующие моменты:

- чистота помещений и оборудования;

- стерилизация инструментов для маникюра и педикюра;

- содержание инструментов в дезинфицирующем растворе;

- дезинфекции всех инструментов после каждого клиента;

- использование мастерами одноразовых непромокаемых салфеток;

- прохождение сотрудниками студии ногтевого сервиса медицинских осмотров.

Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в студиях ногтевого сервиса, могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по субъектам РФ.