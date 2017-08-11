Сегодня утром в Мурманске сгорела еще одна «деревяшка»

Сегодня в четыре утра в Мурманске сгорела еще одна двухэтажная «деревяшка». Пожар произошел на улице Калинина, в Ленинском районе. Огонь быстро охватил деревянные конструкции, здание полностью было объято пламенем.

На место происшествия были отправлены четыре пожарные бригады, а это 14 спасателей. Лишь спустя час пламя удалось унять, еще несколько часов понадобилось для его полного устранения и проливки сохранившихся конструкций. Полностью пожар был ликвидирован в половину одиннадцатого утра. Причины возгорания уточняются, жертв обнаружено не было.