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Сегодня утром в Мурманске сгорела еще одна «деревяшка»

20:0811 августа 2017Просмотров: 49

Сегодня в четыре утра в Мурманске сгорела еще одна двухэтажная «деревяшка». Пожар произошел на улице Калинина, в Ленинском районе. Огонь быстро охватил деревянные конструкции, здание полностью было объято пламенем.

На место происшествия были отправлены четыре пожарные бригады, а это 14 спасателей. Лишь спустя час пламя удалось унять, еще несколько часов понадобилось для его полного устранения и проливки сохранившихся конструкций. Полностью пожар был ликвидирован в половину одиннадцатого утра. Причины возгорания уточняются, жертв обнаружено не было.

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