Сегодня впервые отмечается День транспортной службы уголовно-исполнительной системы

11 августа впервые отмечается День транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Соответствующий приказ 1 июня текущего года подписал директор ФСИН России Геннадий Корниенко.

Именно 11 августа (28 июля по старому стилю) 1908 года первые два специальных автомобиля для перевозки заключенных производства отечественного завода «Г.А. Лесснеръ» и Ново-Берлинской фабрики «Г.Ф. Маркъ и Ко» начали эксплуатироваться в Санкт-Петербурге. Главное тюремное управление Российской Империи первым в мире из пенитенциарных ведомств предложило и экспериментально опробовало перевозку арестантов в укрепленных крытых автомобилях.

В штате транспортной службы мурманской уголовно-исполнительной системы работают более 120 человек. Аттестованные и вольнонаемные водители, механики, диспетчера гаражей и автослужб ежедневно выполняют задачи по автотранспортному обеспечении служебной деятельности подведомственных учреждений УИС.

Современный автопарк УФСИН России по Мурманской области насчитывает 127 единиц техники. Среди них не только спецтранспорт, предназначенный для конвоирования осуждённых и лиц, находящихся под стражей.

На службе в уголовно-исполнительной системе региона состоят также легковые оперативно-служебные машины, пожарные и санитарные автомобили, передвижной флюорограф. Есть и автомобиль-лаборатория для ремонта инженерно-технических средств охраны и связи, передвижная мастерская для технического обслуживания, бронированный автомобиль спецназа.

Для выполнения хозяйственных задач подведомственных учреждений используются автомобили для перевозки хлеба, изотермические фургоны для перевозки имущества и продуктов питания, грузовые машины и самосвалы, автотракторная спецтехника, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.