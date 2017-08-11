В это воскресенье в России будет отмечаться праздник людей самой созидательной профессии

Мы возвращаемся к рассказу о предстоящем Дне строителя. В эти дни отмечается еще одна дата, которая тесно связана с этим праздником - 20-летие компании «Печенгастрой», входящей в группу «Норникель».

Строительная организация в структуре «Норникеля» начала производственную деятельность 1 августа 1997 года. Тогда в состав дочернего открытого акционерного общества «Печенгское строительное объединение» входили пять строительных участков, шахтопроходческий цех, завод железобетонных изделий и автоколонна. Спустя 10 лет к ним присоединились ремонтные подразделения Кольской ГМК - цех ремонта и ремонтно-механический цех, а в 2009-м - цех сервисного обслуживания.



Михаил Климов, генеральный директор ООО «Печенгастрой»: «Необходимо дойти до каждого человека, чтобы человек, который пришёл на работу, чтобы он понял, что его работа очень важна. Вот где он в этом огромном коллективе «Норильского никеля». Чтобы он себя осознал важным. «Норильский никель» очень важное предприятие, отрасль в России. И вот он смотрит новости, слышит «Норильский никель», он должен себя ассоциировать с этой компанией».



Михаил Климов говорит о каждом из тысячи трёхсот сотрудников «Печенгастрой», работающих сегодня в трёх основных подразделениях - ремонтно-строительный цех в Заполярном и Никеле, ремонтно-механический цех и цех ремонта в Мончегорске. Именно так, понимая свою роль в общем процессе, по мнению руководства, и можно успешно выполнить главную задачу - обеспечить ремонтную безопасность заказчика, которым сегодня является Кольская ГМК.



Михаил Климов, генеральный директор ООО «Печенгастрой»: «Мы предоставляем сервис, мы по сути работаем на активах Кольской компании, и чем эффективнее работают эти активы, тем и Кольская компания, а в итоге и «Норильский никель», производит больше продукции, влияет на его качество».



До недавнего времени «Печенгастрой» выполнял практически все строительно-монтажные и ремонтные работы. Его работники были заняты в строительстве объектов таких масштабных инвестпроектов «Норникеля», как новое кобальтовое производство, где сегодня выпускается электролитный кобальт высших марок, участок утилизации солевого стока никелевого рафинирования, объекты проекта по внедрению технологии электроэкстракции никеля и другие. Новая задача - сосредоточить усилия на ремонтном направлении.



Михаил Климов, генеральный директор ООО «Печенгастрой»: «Если мы предлагаем, развивая новые технологии ремонтов, уменьшить количество ремонтных воздействий на оборудование, то таким способом у компании появляется дополнительная возможность производить продукцию. В этом плане мы должны думать так, чтобы этих ремонтов было меньше, и расстояние между ними больше. Тогда в итоге заказчик в лице «Норильского никеля», получает больше продукции. Или такие ремонты, что повышают каким-то образом качество».



Один из самых сложных и крупных ремонтов на так называемом «финском комплексе» обогатительной фабрики в Заполярном специалисты «Печенгастроя» провели в мае этого года. Уникальная операция - в условиях действующего производства заменить два полюсных сегмента весом 8 тонн каждый.



Юрий Костюк, начальник ремонтно-строительного цеха: «В принципе, работа серьёзная. Но на первоначальном этапе прошлого года. То есть, в прошлом году для нас это было новое. Сейчас мы практически эту работу знали, как делать, понимали. Выполнили её уже без представителей шеф-монтажа. Даже немножко с сокращением сроков ремонта. Готовы в сентябре-октябре месяце выполнить подобный ремонт на третьей паре сегментов этой же мельницы. Техника безопасности не оговаривается, это как «отче наш», в голове, в душе у каждого. Конечно, где, дисциплина и порядок, там соответственно и качество».



Мы команда - в этом сегодня уверено руководство компании. Ведь престиж и ценность того, что создаёт предприятие, не всегда зависит от его размеров, основных фондов и численности персонала. Развивая технику и технологии, сегодняшнее руководство внедряет различные организационные проекты, направленные на развитие персонала. Например, «Школу мастеров».



Кайрат Джарылкаганов, технический директор - главный инженер ООО «Печенгастрой»: «Кадры решают всё. С этого мы начали. Что кадры решают всё. Поэтому надо было организовать в первую очередь команду, с которой можно было идти и выполнять определённые виды работ и завоёвывать авторитет. Важно как думают о компании. Важно, как в неё верят».



Михаил Климов, генеральный директор ООО «Печенгастрой»: «Порой небольшие компании имеют уникальные традиции, опираясь на которые можно способствовать развитию целой отрасли. Эффективно, целенаправленно, надёжно… Вот такой компанией является «Печенгастрой».



Высокий потенциал компании позволяет сегодня воплощать в жизнь самые смелые решения, бесперебойной и безопасной работой подтверждая свой девиз - «Надеются на надёжных».