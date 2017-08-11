В Грозном открылся Всероссийский телевизионный форум «Современное телевидение. Опыт и персперктивы»

В нем принимают участие представители региональных телерадиокомпаний из разных регионов страны. Телеканал ТВ-21 представляет генеральный директор Светлана Солдатова.

Вчера гостям Форума удалось побывать в двух мечетях республики: Сердце матери в Аргуне и главной мечети Грозного Сердце Чечни, построенной в честь первого Президента республики Ахмата Кадырова.

В течение нескольких дней на форуме пройдут лекции, тренинги и семинары от ведущих специалистов в области журналистики, телевизионного оборудования и контента для самопрограммируемых телеканалов.

В течение 4 дней участники Форума будут открывать для себя Чеченскую республику.