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В Кандалакше формируют Добровольную народную дружину

11:3011 августа 2017Просмотров: 101

Добровольная народная дружина - объединение граждан, желающих бороться с различными правонарушениями, принимать участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности.

Основные задачи дружины – охрана прав и законных интересов граждан, оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка, в том числе в предупреждении и пресечении правонарушений. 

Требования к добровольцам просты: 
- гражданство РФ; 
- возраст от 18 лет; 
- отсутствие судимости. 

По вопросам всем вопросам обращаться в МО МВД России «Кандалакшский» по телефону 8 (81533) 5-21-12.

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