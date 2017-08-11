В Кандалакше формируют Добровольную народную дружину

Добровольная народная дружина - объединение граждан, желающих бороться с различными правонарушениями, принимать участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности.

Основные задачи дружины – охрана прав и законных интересов граждан, оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка, в том числе в предупреждении и пресечении правонарушений.



Требования к добровольцам просты:

- гражданство РФ;

- возраст от 18 лет;

- отсутствие судимости.



По вопросам всем вопросам обращаться в МО МВД России «Кандалакшский» по телефону 8 (81533) 5-21-12.