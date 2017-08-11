В Лапландском заповеднике прокладывают экологическую тропу

В 1930 году в пяти километрах на берегу Чунозера, красовался, правда, еще без окон и дверей аккуратный домик с углами, рубленными в «замок» - первый домик заповедника. Именно тут был организован первый кордон Лапландского заповедника – «старая база».

Прошло 87 лет. Чтобы сохранить память о первых и самых важных делах заповедника, было решено обустроить тропу именно к той самой «старой базе».

Об этом сообщает «Кольский никель».

Сейчас строительство тропы в полном разгаре. Материал и работа по оборудованию весьма дорогостоящие, поэтому не обошлось без помощи компании «Норникель». На тропе протяженностью четыре километра планируется организовать места отдыха и обзорные площадки с возможностью наблюдения за пернатым населением заповедника, редкими видами растений и животных.

Также предполагается установить стенды с информацией о флоре и фауне, а также об истории создания заповедника для самостоятельного изучения и познания природы его гостями.

Строительство тропы планируется завершить к сентябрю. Именно в живописные осенние дни первые посетители тропы смогут ознакомиться с биоразнообразием и побывать в историческом месте образования Лапландского заповедника.