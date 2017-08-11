В Мурманске будут судить наркомана за двойное убийство

Криминальная хроника. Убивал людей за пару тысяч рублей. В Мурманске будут судить мужчину за двойное убийство и нападение на человека. Преступление он совершил ровно год назад, 11 августа 2016 года. Все подробности сегодня рассказали в прокуратуре Мурманской области.

«Расскажите, что именно произошло? - Ну сказал же, убийство. - Можете показать где произошло убийство? - В этом ларьке».



Случилось все в небольшом магазине овощей во дворе на улице Крупской. Молодой человек зашел в него с ножом. Женщина во время нападения стояла к нему лицом. Он хладнокровно начал наносить оружием удары ей в туловище. Даже когда она упала, преступник продолжил её резать, до тех пор, пока не согнулось лезвие, затем он схватил нож с витрины и бил уже им.



«Она сопротивлялась потерпевшая? - Нет. - А удары прекратили наносить почему? - Посчитал, что хватит. - Подавала она признаки жизни? - Да. - Какие? - Хрипела, стонала. - Все удары пришлись в брюшную полость? - Приблизительно, я сейчас не скажу точно».



Бросив женщину умирать, преступник забрал деньги из кассы и пошел по своим делам. Вышел на остановку общественного транспорта и сел в такси. В этот же день, ближе к вечеру он направился в гости к знакомой. Женщина была хорошей знакомой. Она выдавала ему регулярно деньги на проживание оставленные его матерью.



«Один или 2 удара максимум, потом она побежала в комнату, коридор, я ее догнал и уже начал наносить… - Куда пришелся первый удар? - Примерно вот в эту область».



Женщина хотела выбежать из квартиры, но не успела. В коридоре вонзал нож он уже в её спину. После нападения забрал из квартиры все найденные деньги и ноутбук. После преступлений он сжег свою одежду и выбросил нож в районе магазина «Весна» в Ленинском округе. Воодушевленный таким быстрым заработком он напал еще на одного человека, незнакомую пенсионерку в подъезде дома. Ее он бил камнем по голове.



Сергей Михеев, старший следователь по городу Мурманску СКР России по Мурманской области: «Преступления совершались с целью завладения денежными средствами, что бы в последующем приобрести наркотические средства. - Какие суммы денег. - Из торгового павильона похитил порядка 3 тысячи рублей, из квартиры похитил около 15 тысяч рублей плюс имущество. У пожилой женщины похитил имущества порядка 20 тысяч».



Нападавшему 31 год, он коренной мурманчанин и наркоман со стажем, ранее неоднократно судим. Говорит, что в тот день был сильно пьян. Зовут его Алексей Першин.



Максим Давыдов - прокурор отдела Прокуратуры Мурманской области: «Обвиняемый признает свою вину. Уголовным законом предусмотрено наказание, в том числе до пожизненного лишение свободы, за совершение таких преступлений».



После преступления мужчина пытался скрываться, сменил место жительства. Задержали его очень быстро, обнаружили на крыше одного из домов в центре Мурманска. Уже проведено более 20 экспертиз уголовное дело направленно в суд.