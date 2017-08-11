В Мурманске состоится выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьёй!»

В Мурманске 6-8 сентября состоится VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей!». Это мероприятие проводится ежегодно в различных регионах страны.

Об этом сообщает Чердак.ру.

Всего выставка-форум соберет более 600 участников из 57 субъектов РФ. Участие в форуме примут профессионалы высокого уровня, умеющие успешно реализовывать на практике передовые технологии, программы и проекты, направленные на поддержку семей с детьми.

Основной ареной предстоящих событий станет Ледовый дворец, где разместится экспо-зона с интерактивными стендами участников выставки-форума. Также гостей примут 16 учреждений Мурманска, Североморска и Мончегорска.

В рамках деловой программы будут открыты клубы профессионального мастерства и организована серия «круглых столов». Для родителей с детьми запланирована обширная программа: мастер-классы и консультационные пункты, квест-игры и арт-терапевтические мастерские.

Будет работать благотворительная ярмарка «Больше, чем покупка!». Все вырученные средства будут переданы в детские учреждения Мурманской области.

В течение всего времени работы выставки-форума освещать происходящие события будут юные репортеры детского пресс-центра в тесном сотрудничестве с профессиональными журналистами.