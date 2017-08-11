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В Мурманской области объявлены победители окружного этапа конкурса сочинений, посвященного Дню России

11:0011 августа 2017Просмотров: 157

В мае – июне Министерство образования и науки Мурманской области проводило региональный этап окружного конкурса сочинений. Конкурс был посвящен Дню России. 

В конкурсе участвовало 1246 учащихся. 

Лучшие работы были направлены для участия в Северо-Западном окружном этапе Конкурса в июне 2017 года. 

Победителями конкурса стали: 

Бичукина Екатерина – 7 класс МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», Мончегорск; 
Захаров Леонид – 10 класс МБОУ «Кадетская школа», Мурманск; 
Фетисова Анастасия – студентка ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж».

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