В Мурманской области объявлены победители окружного этапа конкурса сочинений, посвященного Дню России

В мае – июне Министерство образования и науки Мурманской области проводило региональный этап окружного конкурса сочинений. Конкурс был посвящен Дню России.

В конкурсе участвовало 1246 учащихся.

Лучшие работы были направлены для участия в Северо-Западном окружном этапе Конкурса в июне 2017 года.



Победителями конкурса стали:

Бичукина Екатерина – 7 класс МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», Мончегорск;

Захаров Леонид – 10 класс МБОУ «Кадетская школа», Мурманск;

Фетисова Анастасия – студентка ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж».