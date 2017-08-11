В Мурманской области объявлены победители окружного этапа конкурса сочинений, посвященного Дню России

В мае – июне Министерство образования и науки Мурманской области проводило региональный этап окружного конкурса сочинений. Конкурс был посвящен Дню России.
В конкурсе участвовало 1246 учащихся.
Лучшие работы были направлены для участия в Северо-Западном окружном этапе Конкурса в июне 2017 года.
Победителями конкурса стали:
Бичукина Екатерина – 7 класс МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», Мончегорск;
Захаров Леонид – 10 класс МБОУ «Кадетская школа», Мурманск;
Фетисова Анастасия – студентка ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж».