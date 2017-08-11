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В подозрительной сумке, обнаруженной в одной из библиотек Мурманска, сидел котенок

14:5511 августа 2017Просмотров: 134

Сегодня в 11:45 в дежурную часть мурманской полиции поступило сообщение о том, что в помещении библиотеки по улице Скальной обнаружена бесхозная сумка.

Прибывшие на место полицейские обратили внимание, что через сетку в сумке видны глаза кошки.

Внутри полицейские обнаружили кошку и записку, в которой сообщалось, что котенку 10 месяцев, он привит и стерилизован, кличка животного Зосик.

Владелица животного сообщала, что ей 78 лет и в связи с развившейся аллергией на шерсть она не может оставить у себя животное.

Сообщив по рации в дежурную часть о том, что подозрительным предметом оказалась сумка-переноска с котенком, полицейские попытались решить судьбу животного, предложив нескольким прохожим забрать кота.

Никто из очевидцев происшествия не откликнулся. Было решено забрать животное и доставить в отдел полиции для того, чтобы в дальнейшем отдать его в хорошие руки.

По пути следования сотрудник полиции сообщил коллегам из батальона о том, что есть котенок и ему необходим хозяин.

Буквально сразу же на клич о поиске нового владельца для кота откликнулся сержант полиции Стас Фролов и забрал переноску с животным.

Как пояснил Стас, он живет один, и узнав о том, что Зосик остался без хозяина, он принял решение забрать его себе, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В ближайшие выходные Стас планирует показать своего питомца ветеринару, хотя, как отмечает сотрудник полиции, животное выглядит ухоженным и здоровым.

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