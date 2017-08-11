В поселках Краснощелье и Ревда ликвидировали несанкционированные свалки

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области проводится акция «Лесной патруль», приуроченная к Всероссийскому Году экологии.

Одной из главных задач этого мероприятия является привлечение общественности к сохранению лесных богатств.

В рамках акции сотрудниками Ловозерского лесничества, школьниками и добровольцами из местного населения в поселках Краснощелье и Ревда были выявлены несколько мест несанкционированного размещения отходов на землях государственного лесного фонда.

4 и 5 августа эти свалки были убраны силами ГОКУ «Ловозерское лесничество» и представителями общественности.

Патрулирование в лесах с привлечением общественных организаций в рамках проводимой акции «Лесной патруль» будет продолжено.