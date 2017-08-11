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В поселках Краснощелье и Ревда ликвидировали несанкционированные свалки

12:3011 августа 2017Просмотров: 130

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области проводится акция «Лесной патруль», приуроченная к Всероссийскому Году экологии. 

Одной из главных задач этого мероприятия является привлечение общественности к сохранению лесных богатств. 

В рамках акции сотрудниками Ловозерского лесничества, школьниками и добровольцами из местного населения в поселках Краснощелье и Ревда были выявлены несколько мест несанкционированного размещения отходов на землях государственного лесного фонда. 

4 и 5 августа эти свалки были убраны силами ГОКУ «Ловозерское лесничество» и представителями общественности.   
Патрулирование в лесах с привлечением общественных организаций в рамках проводимой акции «Лесной патруль» будет продолжено.

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