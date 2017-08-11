В России предложено запретить участие в госзакупках родственников заказчика

Министерство финансов России подготовило поправки в 223-й закон (о закупках госкомпаниями и монополиями), устанавливающие запрет на участие в закупках юридических и физических лиц, имеющих родственные связи с заказчиком.

«При закупке не допускается наличие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии - (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что «установление механизма запрета участия в закупках юридических и физических лиц направлено на пресечение злоупотреблений, связанных с привлечением заказчиком к исполнению контракта аффилированных организаций», сообщает Интерфакс.

«Предлагаемые изменения положительно отразятся на обеспечении добросовестной конкуренции», - отмечают авторы законопроекта.