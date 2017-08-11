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Волонтеры экомарафона «ПонесЛось» отправились в Лапландский заповедник

16:3011 августа 2017Просмотров: 73

Продолжается третий этап экомарафона «ПонесЛось», объявленного «Норникелем». Волонтеры Кольской ГМК отправились в Лапландский заповедник: 7 команд мончегорских подразделений компании представляли 25 активистов.

Об этом сообщает Kn51.ru.

В общей сложности в экомарафоне участвуют 33 команды. Участники природоохранного марафона в течение лета выполняют задания нескольких этапов. Они уже вели учет израсходованной воды и проводили анкетирование среди коллег и друзей об использовании ресурсов, сочиняли стихи, снимали видеоролики, создавали эко-игрушки и проводили мастер-классы. Задание третьего этапа: знакомство с ближайшей заповедной территорией и людьми, чья работа - сохранение природного достояния родного края.

В заповеднике прокладывают экологические тропы: обустраивают деревянные настилы, по которым уже сейчас можно путешествовать по природоохранной территории без ущерба для окружающей среды и безопасно для туриста. Задача эковолонтеров - помочь сотрудникам заповедника убрать строительный мусор: мелкий брус и щепки, оставшиеся после постройки экотропы.

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