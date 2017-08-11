Все по регламенту. В России существуют ГОСТы на арбузы и дыни

В России существуют стандарты на бахчевые культуры. Межгосударственные документы вступили в силу в начале 2017 года.

Согласно ГОСТу 7178-2015 «Дыни свежие. Технические условия», дыни подразделяют на два сорта: первый и второй. В зависимости от сроков созревания – раннеспелые, среднеспелые и осенне-зимние.

По внешнему виду дыни первого и второго сорта – свежие, зрелые, целые, здоровые, чистые, без излишней внешней влажности.

Гнилые и испорченные, раздавленные, треснувшие, помятые, пораженные антракнозом (зараженные этой болезнью плоды деформируются и быстро сгнивают) и перезрелые дыни – не по ГОСТу.

ГОСТ 7177-2015 «Арбузы продовольственные свежие. Технические условия» распространяется на свежие плоды продовольственных арбузов. Как и дыни, арбузы бывают первого и второго сорта.

Арбузы по стандарту – свежие, целые, здоровые, чистые и с блеском коры.

Дыни и арбузы первого и второго сорта должны быть твердыми, способными выдерживать погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения. Их перевозят в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями транспортных средствах.