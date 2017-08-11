Житель Мурманской области был наемником на Украине и занимался экстремизмом в интернете

В Мурманской области в ходе расследования уголовного дела по факту участия местного жителя в качестве наемника в вооруженных конфликтах на территории Украины выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности.

По версии следствия, в декабре 2014 года злоумышленник, находясь на территории Украины, разместил на персональной странице «ВКонтакте» фотографию и печатный текст. Как выяснили эскперты, эта публикация побуждает к насильственным, вплоть до физического уничтожения, действиям в отношении лиц, объединенных по признаку отношения к религии, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.