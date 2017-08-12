«Хочу отдать долги, но поставщик услуг ушел со связи»…

Жительница ЗАТО Заозёрск обратилась в МКУ «Служба заказчика» еще в апреле с просьбой уточнить сумму задолженности за коммунальные услуги. По закону ответ гражданка должна была получить в течение 30 дней. Однако просьбу её в «Службе заказчика» проигнорировали.

Прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку и констатировала нарушения. В результате в отношении директора МКУ «Служба заказчика» возбуждено производство об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Мировой суд вынес решение – привлечь должностное лицо к к административной ответственности и назначить штраф 5000 рублей. Решение пока еще не вступило в законную силу.

Фото с сайта Прокуратуры Мурманской области