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Найдено тело второго подростка упавшего с Кольского моста

13:2112 августа 2017Просмотров: 184

Трагедия произошла вечером 8 июня. Школьник сорвался с веревки, которая была привязана под мостом, и упал в воду. Друг бросился за ним, чтобы спасти. Третий подросток, который был с ними, вызвал полицию. На место сразу прибыли все экстренные службы. Тело одного из ребят, Арсения, спасатели обнаружили через несколько часов.

Поиски второго парня, Андрея, продолжались два месяца. Вели их и спасатели, и добровольцы. Метр за метром обследовали берега по линии аквтории залива, задействовали квадрокоптер.

11 августа в группе поисково-спасательного отряда «МурманСпас» появилась информация, что Андрея нашли рыбаки на выхое в море под Снежногорском, - пишет Информагентство «СеверПост».

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