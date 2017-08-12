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«В здоровом теле – здоровый дух». С Днём физкультурника!

10:3212 августа 2017Просмотров: 88

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Дату официально установили в 80-х, а отмечают этот праздник с 1939 года! Тогда и был внедрён лозунг, взятый у римского поэта-сатирика Ювенала: «В здоровом  теле – здоровый дух!»

Спорт начал стремительно развиваться. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спорта. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения стали готовить будущих физкультурников.

Любопытный факт:

День физкультурника входил в число праздников, по которым военнослужащим РККА в 40-е годы выдавались так называемые «наркомовские 100 граммов».

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