«В здоровом теле – здоровый дух». С Днём физкультурника!

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Дату официально установили в 80-х, а отмечают этот праздник с 1939 года! Тогда и был внедрён лозунг, взятый у римского поэта-сатирика Ювенала: «В здоровом теле – здоровый дух!»

Спорт начал стремительно развиваться. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спорта. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения стали готовить будущих физкультурников.

Любопытный факт:

День физкультурника входил в число праздников, по которым военнослужащим РККА в 40-е годы выдавались так называемые «наркомовские 100 граммов».