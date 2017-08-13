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Как сделать перепланировку, запросить выписки - теперь в инфографике

15:2213 августа 2017Просмотров: 84

Теперь у предпринимателей Кировска и Апатитов есть понятная памятка по получению популярных у предпринимателей государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений (получение разрешения на строительство, предоставление муниципального имущества в аренду и другие).

Сделано это в рамках программы «Стандарт 2.0» (Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования), реализуемой при поддержке Агентства стратегических инициатив.

«Буклеты содержат пошаговые графические схемы получения услуг с указанием перечня необходимых документов и позволяют значительно упростить восприятие информации. Рекомендуем муниципалитетам региона перенять эту положительную практику» - приводит слова министра развития промышленности и предпринимательства Ольги Кузнецовой сайт ведомства.

Ознакомиться с полным списком памяток можно на сайтах администраций Кировска и Апатитов, либо напрямую по ссылкам:

- Апатиты

- Кировск

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