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Подарила "банку" 24 тысячи рублей

14:3713 августа 2017Просмотров: 43

В полицию Мурманска обратилась женщина 1958 года рождения с заявлением о телефонном мошенничестве. 

Мурманчанка рассказала, что ей на телефон пришло сообщение «Ваша банковская карта заблокирована. Подробности по телефону 800-555-40-67». Приняв информацию за правду, женщина перезвонила по указанному номеру, и услышала неизвестного мужчину, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник предложил жертве продиктовать для разблокировки карты её номер, срок действия, имя владельца, CVV-код и пароль.

Северянка продиктовала все данные, после чего с её счёта были списаны 24 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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