Подарила "банку" 24 тысячи рублей

В полицию Мурманска обратилась женщина 1958 года рождения с заявлением о телефонном мошенничестве.

Мурманчанка рассказала, что ей на телефон пришло сообщение «Ваша банковская карта заблокирована. Подробности по телефону 800-555-40-67». Приняв информацию за правду, женщина перезвонила по указанному номеру, и услышала неизвестного мужчину, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник предложил жертве продиктовать для разблокировки карты её номер, срок действия, имя владельца, CVV-код и пароль.

Северянка продиктовала все данные, после чего с её счёта были списаны 24 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.