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Познавательный выходной. В краеведческом музее - видеоуроки по истории Кольского края

10:2013 августа 2017Просмотров: 77

13 августа с 14 часов в стенах Мурманского областного краеведческого музея состоятся показы исторических фильмов о нашем регионе.

Как сообщает сайт музея, в 14:00 будет показана лента "Природа Мурманской области", которая рассказывает о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова.

А фильм «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени. После просмотра посетители смогут проверить полученные знания с помощью специального интерактивного приложения для планшета.

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