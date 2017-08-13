Познавательный выходной. В краеведческом музее - видеоуроки по истории Кольского края

13 августа с 14 часов в стенах Мурманского областного краеведческого музея состоятся показы исторических фильмов о нашем регионе.

Как сообщает сайт музея, в 14:00 будет показана лента "Природа Мурманской области", которая рассказывает о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова.

А фильм «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени. После просмотра посетители смогут проверить полученные знания с помощью специального интерактивного приложения для планшета.