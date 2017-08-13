В Мурманск из командировки на Северный Кавказ вернулись полицейские

Мурманские полицейские провели в командировке на Северном Кавказе 6 месяцев. Они работали в составе оперативной группы по Сунженскому району в республике Ингушетия.

В Мурманск охранники правопорядка вернулись на поезде. На перроне вокзала их встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области во главе с врио начальника управления МВД России по Мурманской области полковником юстиции Русланом Ялаловым, а также коллеги, родные и близкие.

Командир оперативной группы отчитался, что личный состав прибыл домой в полном составе, без замечаний и нарушений.

фото: сайт Управления МВД России по Мурманской области