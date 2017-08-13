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В Шонгуе обрушился мост

13:1313 августа 2017Просмотров: 26

Мост, построенный в 50-х гг. прошлого века связывал два берега реки Кола в посёлке. С момента строительства переправу ни разу не ремонтировали, лишь меняли асфальтовое покрытие. 7 июля 2017 года мост признали аварийным и закрыли проезд по нему: после сильного половодья опоры не выдержали.

ЧП произошло 12 августа около 17 часов. Обошлось без жертв. На левом берегу в Шонгуе отрезанными остались 7 домов и войсковая часть. Теперь в основную часть посёлка они могут попасть лишь сделав большой крюк по дороге через Магнетиты.

Однако на новую переправу через Колу жители населённого пункта, судя по всему могут не рассчитывать. В июле Александр Лихолат, глава Кольского района в интервью ТВ-21 заявил: «Проектирование (моста, прим. ред.) - стоимость около 8 миллионов рублей. А стоимость строительства нового моста - около 150 миллионов. Нужды, в первую очередь, Министерства обороны. Отвлекать из областного, местного бюджетов, средства на строительство моста, мне кажется, что это - неправильно».

Тем временем 7 августа в администрации Кольского района обсудили проблему ветхого моста и решили его демонтировать. Однако теперь придётся лишь убрать обломки. Командованию войсковой части на левом берегу Шонгуя местная администрация предписала привести дорогу через Магнетиты в порядок и принять на себя обязанность тушения пожаров со своей стороны реки. Выделение новых земельных участков под жилищное и дачное строительство на этом же берегу временно приостановлено.

фото обрушения: Олеся Раева в паблике «Мурманск ДТП ЧП».

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