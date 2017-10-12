В лицее имени В.Г. Сизова для школьников Мончегорска провели мастер-класс «Лаборатория Эйнштейна» по проекту «Разноцветная Арктика».

Этот проект сотрудники экологической библиотеки Мончегорска выдвинули на конкурс социнициатив «Норникеля» (компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей») и получили поддержку компании.

Об этом сообщает Kn51.ru.

На выигранный грант проводятся мероприятия, в которых с удовольствием участвуют как дети, так и взрослые.

-Мастер-класс «Лаборатория Эйнштейна» собрал старшеклассников из разных школ города, - рассказала заведующая экобиблиотекой Татьяна Крикун. - Они знакомятся с оборудованием, приобретенным лицеем тоже при помощи «Норникеля». И это уникальная возможность провести эксперименты, почувствовать себя учеными и исследователями. Может быть, кто-то из этих ребят свяжет свою профессию с освоением Арктики. И полученные на мастер-классе знания пригодятся в будущем.

«Лаборатория Эйнштейна» - это цифровой прибор, объединяющий сразу несколько агрегатов для проведения опытов. Он скорее похож на планшет, чем на что-то мудреное, связанное с наукой.