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Экологическая конференция объединила ученых, представителей власти и крупнейших предприятий

16:1512 октября 2017Просмотров: 204

В Красноярске начинает работу VI Экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере».

Конференция впервые проходит на базе Сибирского Федерального Университета, который принимал активное участие в прошлых экологических конференциях «Норникеля».

Об этом сообщает ИА «1-LINE».

В нынешнем году авторитетная экспертная площадка объединила ученых, представителей власти, надзорных органов и крупнейших предприятий края, а также общественных организаций.

В преддверии конференции вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных отметила, что это шестая конференция на тему экологии. Предыдущие пять проходили в Норильске, сообщает НИА Красноярск.

«Сегодня в нашей конференции все открыто будут говорить о проблемах, стоящих перед властью, предприятиями и людьми, - сказала она. - И то, что мы собрались на этой площадке обсуждать экологические проблемы – это большое событие».

И.о. губернатора края Александр Усс поблагодарил компанию «Норникель», за то, что они свою традиционную конференцию перенесли в Красноярск.

«Таким образом, создаются благоприятные условия для включения в эту очень нужную нам деятельность по защите окружающей среды, экологии крупных предприятий, общественности,   представителей науки».

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