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Корпоративные соревнования в Сочи: яркий праздник и буря эмоций

14:2412 октября 2017Просмотров: 192

Более 100 работников «Норникеля» и его дочерних обществ съехались в Сочи, чтобы насладиться южным солнцем и показать достойную игру на XV корпоративном турнире по мини-футболу, который состоялся в санатории «Заполярье».

Восемь команд из Норильска, Москвы и Мурманской области вступили в борьбу за призовые места.

Об этом сообщает Kn51.ru.

Так как этот турнир юбилейный, соревнования завершились ярким праздником на открытой площадке санатория «Заполярье» у моря. Из года в год «Норникелю» везет с погодой, поэтому Сочи принял спортсменов, как всегда, тепло и ярко.

Традиционно поболеть за футболистов и поздравить их с юбилейным турниром приехала председатель Совета по спорту «Норникеля» Ирина Заболотная.

- В этом году турниру исполнилось 15 лет, и мы рады, что мини-футбол уже столько лет популярен среди сотрудников нашей компании, - отметила Ирина Петровна. - Команды выложились на все 100 процентов, а группа поддержки болела за ребят все три дня турнира, помогая поддерживать командный дух. Корпоративные соревнования в Сочи - это всегда яркий праздник и буря положительных эмоций.

 

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