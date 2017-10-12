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Куда едут китайцы и можно ли дорого продать обычный камень?

20:0212 октября 2017Просмотров: 200

Приближается зимний сезон - как его сделать интересным для туристов обсудили представители гостиниц, кафе и туроператоров. В прошлом году наш регион посетило рекордное количество гостей из Азии, в этом году ожидается в разы больше.

Рыбаки и охотники едут в Умбу. Фишка южного берега Кольского полуострова - событийный туризм. Поморская регата, фольклорный фестиваль, праздник козули, зимние забавы. Людей манит тишина, покой и природа.

Ольга Анисимова, начальник отдела культуры, спорта молодёжной и социальной политики администрации Терского района: «Мы стараемся сейчас менять облик Умбы. К сожалению, когда человек приезжает в Умбу, он говорит: село, деревня, развалюхи, некрасиво. Но когда они уезжают через 2-3 дня они говорят: главное богатство у вас это люди и как бы у вас купить нам домик».

Туристы привыкли к комфорту, ищут его, но не находят. Гостиниц и кафе в Мурманске хватает. В городах поменьше или посёлках, вроде Умбы, - проблема. Цель собравшихся представителей туриндустрии - проанализировать работу прошлого сезона и продумать новые предложения.

Елена Мосийчук, директор отеля: «У нас есть одна идея - совместно с другими туроператорами нашими локальными, предложить новый продукт для наших гостей. Продукт комбинированного проживания: Мурманск-Хибины. Экскурсионную часть совместить с катанием».

В прошлом году было много туристов из Азии. Ехали к нам за белым снегом, крепким морозом и северным сиянием. Популярны горнолыжные курорты и прибрежные посёлки. В этом году, по прогнозу - одну только Териберку посетит 10 тысяч иностранцев.

Олег Теребенин, представитель туроператора: «Четыре года назад я тоже не понимал, почему туда едут. Но проводя программы, я услышал, как они говорят: arctic desert, то есть арктическая пустыня. Валяются в снегу, делают снежную бабу, расстреливают её снежками. И, когда мы говорим, что это не Баренцево море а арктический океан, им более понятно. И когда они увидели, что достигли края Арктики - это впечатление».

С качеством федеральных дорог - проблем нет, а вот автобусов для туристов - не хватает. Можно и нужно развивать в небольших городах сферу обслуживания - питание и размещение. Так же всегда пользуется спросом сувенирка с северным штрихом. Совет для начинающих предпринимателей - это направление можно и нужно развивать. Даже камень, если на нём появится заполярный автограф - можно продать.

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