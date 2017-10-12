На ограждении причала мурманского торгового порта появилось 125-метровое граффити

Промышленный арт-объект - в современном искусстве явление модное. Благо, промзона в Мурманске большая, есть, где разгуляться. На ограждении причала торгового порта появилось 125-метровое граффити, а гигантские портальные краны получили разноцветную подсветку.

Граффити хорошо видно с набережной морвокзала. Так что если вы решите прогуляться в этом месте и посмотрите направо, в сторону торгового порта, то увидите вот эту красоту.



«Без малого 500 квадратных метров стены четыре художника раскрасили в яркие краски за 10 дней. Картина, в целом, о Мурманске. Здесь есть и памятник Алеша, и ледокол Ленин. А также намек на грядущий чемпионат мира по футболу: белый медведь держит в лапах футбольный мяч».



Один из авторов граффти - Даниил Линкевич, в тусовке уличных художников более известный под псевдонимом Abzurd. Работу у граффитистов заказал мурманский морской торговый порт. Если непосредственно над стеной работали четыре человека, эскиз разрабатывали почти 20 художников.



Даниил Линкевич, уличный художник: «На подготовку эскизов ушло около 2-3 суток. И с эскизами было работы еще больше, чем со стенкой, потому что сутками нужно было продумывать, как на такую растянутую стену столько идей, о которых нам говорили, вместить».



Даниил рассказывает о процессе работы директору торгового порта и главе города. Признается, что при возможности очень хотел бы разрисовать фасады серых мурманских многоэтажек.



Дмитрий Филиппов, мэр Мурманска: «Действительно, прорабатывались вопросы, связанные с разукрашивании граффити наших жилых домов, и есть такие предложения. Я знаю, что другие муниципалитеты участвуют в этой работе. Так что я думаю, что мы рассмотрим обязательно все эти предложения».

За раскрашенным забором - высокие портальные краны, перегружающие уголь. Часть из них торговый порт украсил светодиодными лампами год назад. В этом году подсветили еще 10 кранов.



Александр Масько, генеральный директор мурманского морского торгового порта: «Суровые докеры - они же только на кранах суровые, когда выполняют свою тяжелейшую функцию в условиях природы северного Заполярья. А в целом-то они же обычные люди, которым свойственны обычные человеческие чувства. И что, что мы сегодня делаем на производственной площадке, это в том числе сподвигает их более эффективно выполнять свою работу».

На каждом из кранов - 32 прожектора, по три в каждой точке - красного, синего и зеленого. Из их сочетания создаются 65 разных оттенков.