Опубликованы новые правила остановки автомобилей за пределами постов ДПС

МВД России опубликовало финальную версию административного регламента, где прописаны правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому регламенту, который вступает в силу 20 октября, руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения.

«Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС», - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что при надзоре за дорожным движением с использованием патрульной машины она должна быть хорошо видна участникам дорожного движения.

Сам документ, опубликованный ведомством, в основном носит технический характер.

В нем также говорится, что сотруднику полиции, остановившему автомобиль, можно будет предъявить не только бумажный полис ОСАГО, но и электронный - правда, его следует показывать в распечатанном виде. Сотрудники ГИБДД при этом должны обращаться с нарушителями вежливо и не хамить.







