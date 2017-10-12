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Опубликованы новые правила остановки автомобилей за пределами постов ДПС

16:3012 октября 2017Просмотров: 633

МВД России опубликовало финальную версию административного регламента, где прописаны правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому регламенту, который вступает в силу 20 октября, руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения.

«Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС», - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что при надзоре за дорожным движением с использованием патрульной машины она должна быть хорошо видна участникам дорожного движения. 

Сам документ, опубликованный ведомством, в основном носит технический характер. 

В нем также говорится, что сотруднику полиции, остановившему автомобиль, можно будет предъявить не только бумажный полис ОСАГО, но и электронный - правда, его следует показывать в распечатанном виде. Сотрудники ГИБДД при этом должны обращаться с нарушителями вежливо и не хамить.




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