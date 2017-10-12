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Полное видео программы «Новости»

20:0012 октября 2017Просмотров: 234

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 1 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В очереди полтора месяца. Кировчанка пожаловалась полномочному представителю президента. Николай Цуканов посетил отделения мурманской областной клинической больницы

Выехал на встречную и пошел на таран. Серьезная авария на Североморском шоссе.

Ремонт домов культурного наследия в Мурманске продолжается. Будут ли ремонтировать крыши и фасады зимой.

Портальные краны и ограждение причала как объекты искусства. Как торговый порт украсил город?

25 заданий за час. В Мурманске состоялся всероссийский экономический диктант.

Знакомые лица, новые проекты и круглосуточное вещание. Телеканал ТВ-21+ представил новый сезон.

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