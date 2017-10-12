Региональный комитет по ветеринарии награжден серебряной медалью министерства сельского хозяйства России

Комитет по ветеринарии Мурманской области отмечен серебряной медалью и дипломом в номинации «За оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза на территории Мурманской области».

Комитет по ветеринарии Мурманской области принял участие в конкурсе, проводимом в рамках 19 Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017», на котором отмечен серебряной медалью и дипломом в номинации «За оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза на территории Мурманской области».

Предприятие «Тулома» являлось неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота с 1976 года.

В то время проблема ликвидации лейкоза решалась, в основном, узкоспециализированными действиями без широкого проведения организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Когда в 2003 году при лабораторном мониторинге была выявлена инфицированность вирусом 57% стада, действующая система противолейкозных мероприятий была признана неэффективной.

В 2005 году Комитетом по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области была разработана и утверждена региональная целевая программа по ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на предприятии «Тулома», в соответствии с которой ветеринарными специалистами планомерно велись оздоровительные мероприятия, направленные на устранение факторов, способствующих распространению вируса лейкоза – замена инфицированного поголовья на здоровое и формирование оздоровленных групп.

В 2013 году мероприятия по ликвидации заболевания в «Туломе» были завершены и область официально объявлена благополучной по лейкозу крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального комитета по ветеринарии.