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Сегодня в Мурманске прощались с педагогом Людмилой Ивановой

20:0512 октября 2017Просмотров: 571

Сегодня в Мурманске прощались с преподавателем МАГУ, литературоведом, театральным критиком Людмилой Львовной Ивановой. В театр Северного флота пришли ее коллеги, студенты, выпускники, те, кому она дала путевку в жизнь.

«Она для всех находила именно те слова, которые нужны были в данный момент. Вот такой невероятный талант и чувство человека. Чувство слова ей было дано, как никому…»

Ее называли легендой филфака и любимым педагогом. Больше 30 лет она отдала родному ВУЗу. В Мурманском арктическом государственном университете она преподавала историю русской литературы, введение в литературоведение и другие филологические дисциплины.

«Любое пространство, которое она наполняла собой, оно окрашивалось в иной цвет с ее присутствием. Она умела собирать вокруг себя действительно людей и личностей».

За время своей педагогической деятельности Людмила Львовна воспитала не одно поколение мурманских учителей литературы и русского языка, многие ее воспитанники стали публичными личностями.

«Она следила за своими учениками. К ней можно было запросто подойти, спросить совета, либо оценки какой-то того, что ты делаешь. Это очень важно, особенно для молодого человека. Поверить в то, что произошло, конечно, невозможно. Я думаю, что как бы ни было, Людмила Львовна с нами, чтобы не произошло».

Пришедших проститься с Людмилой Ивановой было немало, каждому она отдала частичку себя.

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