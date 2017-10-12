Сегодня в Мурманске прощались с педагогом Людмилой Ивановой

Сегодня в Мурманске прощались с преподавателем МАГУ, литературоведом, театральным критиком Людмилой Львовной Ивановой. В театр Северного флота пришли ее коллеги, студенты, выпускники, те, кому она дала путевку в жизнь.

«Она для всех находила именно те слова, которые нужны были в данный момент. Вот такой невероятный талант и чувство человека. Чувство слова ей было дано, как никому…»



Ее называли легендой филфака и любимым педагогом. Больше 30 лет она отдала родному ВУЗу. В Мурманском арктическом государственном университете она преподавала историю русской литературы, введение в литературоведение и другие филологические дисциплины.



«Любое пространство, которое она наполняла собой, оно окрашивалось в иной цвет с ее присутствием. Она умела собирать вокруг себя действительно людей и личностей».

За время своей педагогической деятельности Людмила Львовна воспитала не одно поколение мурманских учителей литературы и русского языка, многие ее воспитанники стали публичными личностями.



«Она следила за своими учениками. К ней можно было запросто подойти, спросить совета, либо оценки какой-то того, что ты делаешь. Это очень важно, особенно для молодого человека. Поверить в то, что произошло, конечно, невозможно. Я думаю, что как бы ни было, Людмила Львовна с нами, чтобы не произошло».



Пришедших проститься с Людмилой Ивановой было немало, каждому она отдала частичку себя.