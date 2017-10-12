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Северянин помог найти археологам уникальное средневековое поселение в Ковдорском районе

15:0012 октября 2017Просмотров: 395

Научная экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Мурманской области средневековые артефакты.

Предметы принадлежали культуре саамов. Найти их помог местный дачник. Об этом сообщил замглавы экспедиции Евгений Колпаков.

Экспедицию в поселение саамов отправил Институт истории материальной культуры РАН. Ученые исследовали Ковдорский район на западе области. Наводку им дал местный житель.

«Одним из пунктов наших исследований полевого сезона 2017 года был Ковдорский район на западе Мурманской области. Мы провели разведочные работы на основании рассказов местного жителя. Были найдены каменные очаги — прямоугольные выкладки. Скорее всего, над ними были легкие жилища, но их следов не сохранилось», — рассказал Евгений Колпаков.

Похожие очаги саамов уже встречались в Норвегии. Но в России такая находка сделана впервые.

Археологи раскопали только один очаг, но уверены, что под землей находятся еще несколько. Памятники истории относят к XII–XV векам, сообщает 360tv.Ru

На месте нашли несколько украшений и инструментов. Это бронзовые и серебряные застежки для одежды — фибулы, а также часть котла и железный топор.

Их могли привезnи из Великого Новгорода или Европы.

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