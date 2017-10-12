В Мурманске недалеко от старого североморского КПП столкнулись автобус и легковой автомобиль

Серьезная авария с участием пассажирского автобуса произошла сегодня на североморском шоссе. На месте побывали наши журналисты. У них все подробности ДТП.

Пассажирский автобус стоит на обочине в кювете, «Сааб» разбит, фрагменты машин разбросаны на десятки метров. Работают сотрудники всех экстренных служб.



Серьезная авария произошла утром по пути в Североморск. В районе старого КПП после подъема столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.



Все случилось около 10 часов утра. Пассажирский 107 автобус ехал из Мурманска в сторону Сафоново. Автомобиль «Сааб» ехал ему навстречу. По предварительной информации, водитель иномарки по непонятной причине вырулил на чужую полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом. От удара 107 съехал с дороги, легковая машина отлетела на противоположную сторону и врезалась в ограждение.



Водитель и пассажиры автобуса серьезно не пострадали. Двоим помощь оказали на месте. А вот сидевший за рулем иномарки мужчина получил травмы. Пожарным с помощью специального оборудования пришлось доставать его из искореженной машины, чтобы передать врачам. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Позже появилась информация, что он находится в коме. Полицейские продолжают выяснять все подробности аварии.