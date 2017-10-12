В Мурманске продолжается капитальный ремонт домов культурного наследия

Зима близко, а в Мурманске только-только начался капитальный ремонт домов культурного наследия. Успеют ли строители до снега? И что будут делать зимой. Об этом сегодня шла речь во время встречи главы администрации Мурманска Андрея Сысоева с жителями одного из домов на проспекте Ленина.

Проспект Ленина, дом 88. Это дом культурного наследия регионального значения. Капитального ремонта здесь не было с момента постройки.



«Меня зовут Павел, очень приятно.

- Значит Солнечный берег?

- Солнечный берег.

По времени давно эта управляющая компания, но в доме ничего не сделано. Ни в доме, ни убираются подъезды.



Почему с момента начала производства ремонтных работ на нашем доме мы не видели никого из представителей отдела капитального строительства?

- Вы знаете, если читать положения о работе отдела капитального строительства, то ни одной строки не найдете о том что они должны ходить по вашим квартирам».



Главе администрации непросто. Приходится отвечать - почему такой обшарпанный забор у центрального стадиона, почему управляющая компания не работает.

Объяснять людям, кто и за что отвечает в сфере ЖКХ. Андрей Сысоев пообещал помочь во многих вопросах. После коммунального ликбеза перешли и непосредственно к ремонту дома.



Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Сегодня у этого дома выполняется капитальный ремонт кровли. Это то, о чем мы говорили, что нельзя делать фасад, не отремонтировав кровлю здания. Это первый этап, после того, как кровля будет отремонтирована, на следующий год у этого дома будет отремонтирован фасад».



Требования к ремонту таких домов особенные. За долгие годы люди установили стеклопакеты различных цветов, повесили кондиционеры на фасады, некоторые застеклили балконы. Сейчас же оказалось, что все это незаконно. Демонтировать же люди ничего, как правило, не хотят.



Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «На следующей неделе я буду собирать на совещании, как раз по вопросам капитального ремонта фасадных частей домов культурного наследия, на предмет демонтажа или получения разрешения каким-то образом, законным образом. Это должны найти представители муниципалитета и комитета по культуре и искусству мурманской области».



В общем, все изменения возможно удастся легализовать. Практически все жители началу ремонтов очень рады. Работы долгожданные. Есть, конечно, и некоторые замечания.



Виталий Владыкин, житель дома: «Дом должен выглядеть в хорошем состоянии. Радовать глаз жильцов. К этой компании, которая делает претензий никаких, наоборот благодарность, помогли вот площадку сделать. Выделили материалы, краску, людей и под руководством жильцов они сделали то, что необходимо нашему поколению следующему, детям нашим, внукам».



Константин Татарников, руководитель проекта подрядной организации: «Коммуникаций на чердаке. Мы являемся подрядчиками по капитальному ремонту крыши, кровельного покрытия. К коммуникациям на чердаке мы не имеем ни малейшего отношения. Да, визуально мы видим, что они находятся, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии. Опять же, мы меняем кровельное покрытие. Как вы можете видеть, у жителей вопросов по замене покрытия нет, несмотря на дожди, на все плохие условия ни одной протечки мы не допустили».



Стоимость работ по замене кровли 5 с половиной миллионов рублей. Подрядчики обещают закончить до декабря, чуть раньше срока предусмотренного контрактом. Всего в этом году был запланирован ремонт 137 жилых домов и 28 домов культурного наследия. После 10 декабря, все ремонты исторических домов остановят и продолжат уже в следующем году.