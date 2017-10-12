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В Мурманской области пройдет региональный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»

15:4512 октября 2017Просмотров: 243

Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» проводится в Мурманской области в четвертый раз.

Ежегодное количество его участников составляет более 50 команд – это более 300 человек из 14 муниципальных образований Мурманской области. Команды состоят из обучающихся 8-11 классов и студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций в возрасте до 18 лет. 

Региональный чемпионат проходит в два этапа: отборочный, состоящий из первого, второго и третьего туров, и финальный.

Первый этап чемпионата будет проходить 13 октября одновременно на двух площадках.

В центре дополнительного образования «Лапландия» (начало в 13.00) состоятся игры команд из Кольского и Печенгского районов, ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерск, Островной, Североморск и Мурманска.

В Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана в Апатитах этап чемпионата проводится для команд из Кандалакшского, Ковдорского, Ловозерского и Терского районов, городов Апатиты, Кировска, Мончегорска, Оленегорска и Полярные Зори.

Традиционно второй и третий этапы проводятся синхронно онлайн в муниципальных образованиях области. Участники отвечают на вопросы, подготовленные и записанные в аудиоформате.

В 2017-2018 учебном году региональный чемпионат проводится с 13 октября 2017 года по 31 марта 2018 года. Он включает четыре этапа: первый этап – 13 октября 2017 года; второй этап – 8 декабря 2017 года; третий этап – 2 марта 2018 года; финальный этап – 23 марта 2018 года.

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