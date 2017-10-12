В Мурманской области за сутки поймали 4 нетрезвых водителя

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1615 нарушений ПДД.

30 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1247 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 46 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.