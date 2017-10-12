В очереди полтора месяца. Кировчанка пожаловалась полномочному представителю президента

Николай Цуканов - полномочный представитель Президента России сегодня приехал в Мурманск. Во время рабочей поездки он посетил Мурманскую областную клиническую больницу и онкологический диспансер. Там полпреду главы государства пожаловалась на недоступность медицины жительница Кировска. Женщина не могла попасть на онко обследование полтора месяца. Обо всем подробнее расскажет Татьяна Юлусова.

В белом халате полпред президента идёт по коридорам областной клинической больницы. Рабочий визит Николая Цуканова начался с посещения отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Здесь установлены ангиографы - аппараты позволяют проводить сердечно сосудистую диагностику. Работа - на износ и один из них нужно менять. Руководством области направлена заявка на выделение средств из резервного фонда Президента.



Николай Цуканов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе: «Мы разговаривали, что те деньги, как раз из резервного фонда потратить на приобретение нового прибора. Это решение мы с вами уже обсудили, но у вас есть деньги на ремонт помещения? У нас заложены в областном бюджете».



Кроме этого, возможно, дополнительно из резервного фонда Президента будут выделены средства на приобретение 13 наркозно-дыхательных аппаратов. А нужно ещё около 70.

Далее по программе полпреда - посещение онкологического диспансера. Прежде всего, Николай Цуканов пообщался с пациентами. В очереди на обследование - кировчанка, она ждала направление на онкодиагностику полтора месяца.



Николай Цуканов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе: «А как так происходит в случае онкологии? Когда необходимо подтвердить или опровергнуть. В случае онкологии - это приговор может быть. У нас онкологи из диспансера выезжают на места. В Кировске и Апатитах тоже ведут приём в оперативном порядке. Коллеги, это ненормально, когда в случае диагностирования онкологии человек ждёт томографию, подтверждение. Это ненормально. Мне сказали, что если бы в августе, то смогли бы сделать операцию. А теперь лёгкое не удалишь».



Вот он, заветный компьютерный томограф, специализирован на онкологии. В день около 20 исследований, работают три специалиста. Дополнительный аппарат помог бы разгрузить поток пациентов. Но это дорого - 35 миллионов рублей.



Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «Знаете, в диспансере желательно бы два. Один использовался бы для планирования лучевой терапии, а второй для разгрузки пациентов».

Николай Цуканов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе: «Некоторые центры используют круглосуточный режим работы. Понятно, но это специализированные центры. А у нас специалистов всего 3 доктора работает. Как вас зовут?

-Коваленко Дмитрий Александрович.

Дмитрий Александрович, для вас со специалистами проблема, а у той женщины - это вопрос жизни или смерти. Вы специалистами измеряете всё, а она днями и возможностью жить и быть здоровой».

Сейчас на учёте в онкодиспансере стоит более 9000 тысяч человек. На первом месте среди мужчин - онкология лёгких, у женщин - рак груди. Но специалисты, за аналогичный период прошлого года отмечают снижение смертности, благодаря раннему выявлению заболевания.



Александра Будова, главный врач мурманской областной клинической больницы: «Есть чем гордиться, но и есть над чем работать. Я думаю, что в результате визита будет сформирован целый ряд конкретных поручений, которые реализуются и благоприятно отразятся на системе здравоохранения Мурманской области».

130 обращений в сутки - ежедневная нагрузка регистратуры. Николай Цуканов лично зашёл и проверил - работает ли электронная очередь. Затем спустился в стационар, где сейчас идёт масштабный ремонт. При осмотре зоны реконструкции отделения, где будут установлены гамма-терапевтические аппараты, Николай Цуканов поручил еще раз проверить можно ли в этих помещениях разместить современное высокотехнологичное оборудование или нет.