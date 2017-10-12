Во второй половине дня Николай Цуканов провел совещание в областном правительстве

Оно было посвящено вопросам энергобезопасности и здравоохранения в регионе.

Главной темой совещания, конечно же, стала медицина. В областной больнице Николай Цуканов пообещал региону помощь в закупке нового медицинского оборудования, но отметил, что весьма остро в Мурманской области стоит проблема квалифицированных медицинских кадров. По словам полпреда президента, такая ситуация не только на Севере.



Николай Цуканов, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе: «Любой регион Северо-Запада, да и всей страны, специалистов не хватает. Любого врача нужно готовить семь лет, но его еще нужно заинтересовать, чтобы он приехал именно в Мурманск. Эта работа, которую должны заниматься региональные власти. А это, конечно, социальный пакет, это детский сад ребенку, если есть, жилье и достойная заработная плата. Только так можно привлечь специалиста. У региона есть хорошая программа. Если на федеральном уровне есть программа «Земский доктор», то Марина Васильевна предложила программу «Арктический доктор».



Согласно программе с выпускником медицинского ВУЗа подписывают контракт на пять лет. По приезду на место работы ему выплачивают 500 тысяч рублей, спустя год еще 500. И еще миллион по прошествии пяти лет. По мнению главы региона Марины Ковтун, это позволит привлечь квалифицированные кадры к нам на север.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Одному региону такую программу не потянуть. Деньги в масштабах федерации нужны не очень небольшие. Сегодня мы вступили в переговоры с министерством здравоохранения. Они предлагают нам выполнить ее за свой счет. Но если речь идет о поддержке арктических субъектов, федерация могла бы сделать в той части то немногое, что должна сделать для арктических регионов».



В ближайшие годы региональное правительство планирует привлечь в Мурманскую область 300 врачей в разных областях медицины. Также полномочный представитель президента обратил внимание на сам город Мурманск.



Николай Цуканов, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе: «Трава по пояс в центре города, это не очень хорошо, здесь денег больших не нужно. Тротуары, дома, которые стоят ветхие, должны, наверно, быть снесены по программе ветхого и аварийного жилья, тоже стоят, бараки стоят. Нужно на это обратить внимание».



Визит полномочного представителя президента Николая Цуканова продлился всего один день, уже сегодня ночью он покинет Мурманскую область.