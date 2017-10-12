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Житель Апатитов повез сдавать в Мурманск 350 килограммов украденного лома

14:0012 октября 2017Просмотров: 377

В полицию Апатитов несколько недель назад обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже.

Неизвестный украл из ангара 240 кг латунной стружки и лом меди массой 105 кг. Общая сумма ущерба, причиненного предпринимателю, составила 38 550 рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в подсобку ангара, подобрав ключ от замка на входной двери.

С места кражи были сняты отпечатки пальцев, однако установить похитителя цветного металла по горячим следам не удалось.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска апатитского отдела полиции установили, что цветмет украл ранее судимый за разбой и браконьерство житель города 1985 года рождения.

Безработного 31-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в краже и рассказал, что похищенный лом он вместе со своим знакомым продал в Мурманске, специально наняв для доставки металла в областной центр такси.

Продавать в Апатитах похищенный металл он не стал, так как опасался, что его вычислят полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 5 лет заключения.

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