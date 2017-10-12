Знакомые лица, новые проекты и круглосуточное вещание. Телеканал ТВ-21+ презентовал новый сезон

Знакомые лица, новые проекты и круглосуточное вещание, в том числе и онлайн. Телеканал ТВ-21+ презентовал мурманчанам новый сезон. Сделали мы это в сквере на улице Ленинградской.

Новый сезон каждый журналист ТВ-21 отмечал по-своему. Кто-то танцевал, кто-то пел, а кто-то решил рассказать мурманчанам, чем отличается этот сезон от предыдущих.



Николай Кочетков раздавал всем, кто пришел на праздник, сувениры от ТВ-21. А самые быстрые получили в подарок зонты с символикой нашего канала.



Светлана Солдатова, генеральный директор телекомпании ТВ-21: «Мы лицом к лицу со своими зрителями встречаемся в проблемных материалах, но хочется повидаться с ними, когда хорошее настроение, когда день города, именно поэтому, чтобы увидеть улыбки друг друга, поэтому встречаемся».

В этом сезоне эфирная сетка ТВ-21+ пополнилась сразу пятью авторскими программами: «Крутящий момент», «Полный ягель», «Деньги любят», #СВОДКАТВ21 и «Незамерзающий дежурный».



Михаил Аброськин, автор программы «Незамерзающий дежурный»: «Я рассказываю обо всем, я обычный обыватель города, я дежурный. Все мы дежурные в какой-то степени, мы выходим на улицу, делимся самыми яркими впечатлениями со своими друзьями. Я исполняю роль такого телевизионного дежурного, ищу все самое интересное из жизни города и стараюсь это показать».

Наталья Алексеенко, автор программы #СВОДКАТВ21: «Если раньше я проводила на работе утро, день и вечер, то теперь периодически провожу ночи на работе, потому что периодически нужно все успеть, нужно снять погони, преследования, приговоры, ползать по неблагополучным районам Мурманска. Но не сил, не времени не жалко, потому что потом получается очень хорошая программа, всем советую смотреть».

Журналисты телекомпании ТВ-21 не жалеют своих сил, чтобы в эфире был тот результат, который хотят видеть жители Мурманской области. Мы делаем то, что нам нравится и надеемся, что это понравится и вам, нашим зрителям.